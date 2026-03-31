Montebianco ai playoff Italgronda ok | playout

Dopo l’ultima giornata della regular season, il Montebianco Prato C5 si è qualificato per i playoff, mentre l’Italgronda Futsal Prato dovrà disputare i playout. La classifica finale ha determinato queste posizioni, con il Montebianco che ha ottenuto l’accesso ai turni successivi e l’Italgronda che si prepara a disputare le partite di retrocessione. I risultati sono stati comunicati al termine delle partite disputate nel fine settimana.

Playoff per il Montebianco Prato C5, playout per l’ Italgronda Futsal Prato. Questo il verdetto emesso dall’ultima giornata della "regular season" dei campionati di calcio a cinque, andata in archivio lo scorso fine settimana. Iniziando dall’ultimo turno di Serie A2, che ha visto un Montebianco in versione "turnover" (mister Pullerà ha lasciato fuori dai titolari i diffidati Bellocci, Ciardelli, Garcia e Barbero, oltre a Berti e Prota non al massimo) cedere le armi in trasferta al Grifoni fanalino di coda: Del Greco ha segnato, ma gli umbri si sono imposti per 6-1. Va detto che si trattava di una gara influente ai fini della graduatoria, in quanto il sodalizio pratese era già certo del secondo posto nel girone B di A2 e ha chiuso quindi con 38 punti, undici in meno del Russi e sette in più del Buldog T. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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