Una calciatrice della squadra Under 15 femminile della Salernitana ha segnato un gol e lo ha dedicato all’allenatore deceduto, baciandolo prima di correre verso la panchina. L’episodio è avvenuto durante una partita ufficiale, attirando l’attenzione dei presenti. La giocatrice ha mostrato il gesto durante il momento di esultanza, lasciando trasparire il legame che aveva con il tecnico scomparso di recente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel vibrante scenario della partita U15 tra Salernitana e Napoli Vox, avvenuta nei giorni scorsi, si è assistito a un evento che ha toccato il cuore di tutti: il gol di Maria, una giovane promessa della Salernitana, ha portato la sua squadra alla vittoria. Questo momento di gioia, però, è stato oscurato da una forte emozioni legata alla recente perdita dell’allenatore Alfredo Della Calce. Il match, parte del campionato femminile U15, ha vissuto il suo culmine emozionale quando Maria, dopo aver messo a segno il gol decisivo, si è recata verso uno striscione dedicato al compianto allenatore.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calciatrice Salernitana U15 segna e dedica il gol all’allenatore scomparso con un bacio.

Maria segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del mister morto la settimana prima #perte

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