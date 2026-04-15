Una calciatrice della squadra U15 femminile della Salernitana ha segnato un gol e, dopo averlo realizzato, si è avvicinata alla foto del suo allenatore scomparso una settimana fa a causa di un arresto cardiaco. La giocatrice ha attraversato il campo per baciare l’immagine del tecnico, che aveva guidato la squadra fino a poco tempo prima. L’episodio si è verificato durante una partita ufficiale.

Una calciatrice della Salernitana U15 ha segnato e ha deciso di dedicare il gol al suo allenatore appena deceduto, attraversato tutto il campo per baciare la foto del suo mister scomparso una settimana fa a causa di un arresto cardiaco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calciatrice della Salernitana U15 fa gol e bacia la foto dell'allenatore scomparso

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