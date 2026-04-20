Cairese colpo di scena al Vado | tra assenze e un’espulsione scivola giù

La Cairese ha perso 2-0 in trasferta contro il Vado, subendo un passivo che la ha fatta scivolare in una posizione più complicata in classifica. La partita è stata segnata da assenze e da un’espulsione, elementi che hanno influenzato l’andamento del match. Dopo questa sconfitta, la squadra si trova ora nelle zone che portano ai playout, complicando la sua situazione in campionato.

La Cairese scivola in una posizione delicata dopo la sconfitta per 2-0 ottenuta in trasferta contro il Vado, tornando così nelle zone che portano ai playout. Il passo falso del gruppo gialloblù, avvenuto dopo un periodo di risultati positivi, è stato causato da una combinazione di assenze cruciali in difesa e difficoltà offensive, in una classifica che si presenta estremamente ravvicinata. Le dinamiche di campo e le criticità tattiche della giornata. Il match disputato sul campo del Vado ha presentato sfide strutturali non indifferenti per la squadra ospite. Elisa Vico, vicepresidente della Cairese, ha evidenziato come il gruppo sia stato costretto a scendere in campo con una formazione profondamente modificata a causa della squalifica di entrambi i difensori centrali titolari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairese, colpo di scena al Vado: tra assenze e un’espulsione scivola giù Notizie correlate Lions Teramo, colpo di scena finale: espulsione fatale e sconfittaIl Lions Teramo ha subito un colpo durissimo nel tentativo di consolidare la propria posizione in classifica, soccombendo per un solo gol contro il... Vado, colpo di Stampi al Chisola: il Lavagnese resta nel limboAl campo del Chisola, dove il clima di tensione sportiva si mescola alla determinazione tipica delle sfide salvezza, il Vado ha sferrato un colpo... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Serie D, gir. A. Vado a un passo dalla Serie C: 2-0 alla Cairese nel finale; Vado-Cairese 2-0, la diretta della partita. Colpo di scena, Carlo Buccirosso su Rai5Su Rai5 la commedia teatrale scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso dal titolo Colpo di scena. La trama e il cast. bitculturali.it L'oroscopo dei colpi di scena del 3 marzo 2026: una coincidenza inattesa per i PesciIl colpo di scena può nascere in un luogo pubblico, magari mentre aspettate il vostro turno o state parlando con qualcuno. Potreste ascoltare una conversazione tra due persone che non si accorgono ... it.blastingnews.com Sanremo Baseball U12, doppia sfida di carattere contro la Cairese: una sconfitta e una vittoria sul diamante di casa x.com Si torna in campo sabato per il campionato Under 12 a Sanremo. Questa settimana gli Squaletti saranno impegnati contro la Cairese, con la prima partita che inizierà alle 11 e la seconda alle 13:30. Sarà l'occasione per i ragazzi di confermare le buone presta facebook