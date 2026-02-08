Montecristo | aperte le prenotazioni per 1.725 visitatori nel 2026 un’isola tra natura storia e tutela Unesco

L’isola di Montecristo riapre le sue porte ai visitatori per il 2026. Sono aperte le prenotazioni per 1.725 persone, un numero che si mantiene contenuto per preservare l’ambiente e la storia dell’isola. Questi numeri sono stati comunicati ufficialmente, e chi desidera visitarla deve prenotare in anticipo. Montecristo, famosa anche per il romanzo di Alexandre Dumas, resta un luogo di grande fascino tra natura, storia e tutela Unesco.

L’isola di Montecristo, celebre per essere stata lo scenario del romanzo immortale di Alexandre Dumas, riapre le porte a un numero limitato di visitatori anche nel 2026, offrendo un’esperienza unica e altamente desiderata per gli amanti della natura e della letteratura. Le prenotazioni per le escursioni guidate apriranno ufficialmente lunedì 9 febbraio, alle ore 9:00, attraverso il portale del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, e si prevede una corsa agli accessi per i 1.725 posti disponibili, distribuiti su 23 date fino al 20 settembre. L’isola, un vero gioiello del Mar Tirreno, è sottoposta a una rigorosa tutela ambientale che ne limita fortemente l’accesso, rendendo ogni visita un privilegio riservato a pochi fortunati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sono iniziate le prenotazioni per visitare l'isola di Montecristo.

Montecristo resta un luogo misterioso e inaccessibile.

