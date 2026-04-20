L'ex calciatore Marcos Cafu ha commentato la situazione tra i due allenatori in Italia, sottolineando che il lavoro svolto da Gasperini a Roma è stato molto positivo. Ha aggiunto che entrambi gli allenatori sono uomini che avrebbero dovuto portare tranquillità all’ambiente. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensioni tra i tecnici, invitando a concentrarsi sulle prestazioni in campo.

Madrid, 20 apr. (Adnkronos) - L'ex 'Pendolino' giallorosso Marcos Cafu parla della polemica tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, invitando a ritrovare serenità e a lasciare parlare il campo. Dai Laureus Awards di Madrid, l'ex bandiera giallorossa commenta anche il lavoro del tecnico e le ambizioni della Roma, tra corsa Champions e sogni di Scudetto. "La polemica improvvisa tra Ranieri e Gasperini? Caspita! Il calcio è così tanto bello, bello giocato, bello dentro le quattro linee. Le polemiche fuori. Caspita, a me non piacciono. A me piace giocare, piace scherzare, piace divertirmi dentro il campo. Sono due uomini. due persone che dovevano portare un po' di tranquillità a tutti i calciatori.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cafu: "Lavoro Gasperini a Roma buonissimo, lui e Ranieri due uomini... che dovevano portare tranquillità"

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