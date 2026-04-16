Roma caos Ranieri-Gasperini | Servono uomini di sofferenza L’analisi di Marino

A Roma si sono accese discussioni tra Ranieri e Gasperini, con il primo che ha sottolineato la necessità di uomini capaci di affrontare le difficoltà. Nel frattempo, Pierpaolo Marino, dirigente sportivo con una lunga esperienza, ha commentato le recenti tensioni all’interno del mondo calcistico, facendo riferimento alle sfide e alle situazioni complicate che ha affrontato nel corso della sua carriera.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Pierpaolo Marino, ex dirigente di Roma e Atalanta, ha commentato il caso Gasperini-Ranieri in un'intervista rilasciata al Il Tempo. Pierpaolo Marino, dirigente sportivo dalla carriera decennale, ne ha vissute di situazioni complicate all’interno di una società di calcio. Nell’intervista rilasciata all’edizione odierna de Il Tempo, firmata Lorenzo Pes, l’ex dirigente di Roma e Atalanta è tornato a parlare, esprimendosi sullo scontro tra Gasperini e Ranieri. Direttore, si aspettava uno scontro del genere tra Ranieri e Gasperini? “Solo due figure sono riuscite davvero a gestire Gasperini che è un grande allenatore, ma che nella quotidianità operativa è una persona che va smussata.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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