Caffè in capsule cambia tutto | dove buttarle da oggi nei comuni Silea per non sbagliare

Da oggi, nei comuni di Silea, cambiano le modalità di smaltimento delle capsule di caffè esauste. Molti cittadini sono abituati a gettarle nel bidone dell'indifferenziato, ma da ora ci sarà una nuova indicazione su come differenziarle correttamente. La modifica riguarda le procedure di raccolta e separazione di questa tipologia di rifiuto, che interessa un gesto quotidiano di milioni di persone in Italia.

C'è un gesto che milioni di italiani compiono ogni giorno, quasi in automatico: togliere la capsula esaurita dalla macchina del caffè e buttarla nel bidone dell'indifferenziato. Da oggi, nel territorio servito da Silea – novantuno comuni tra le province di Lecco, Como e Bergamo – quella capsula.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti a Milano, cambia tutto per le capsule del caffè: dove vanno buttate da oggi Imballaggi e rifiuti, cosa cambia con il regolamento europeo. Da quando si dovranno differenziare le capsule del caffèRoma, 21 marzo 2026 – L’Europa entra (anche) nei nostri cassonetti dei rifiuti e ci chiede nuove abitudini. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il caffè sale, l'Italia cambia capsula; 221€ di sconto per l’elettrodomestico con 13 programmi di regolazione: l’acquisto rivoluziona la cucina; Alexa+ in Italia da oggi, gratis: scopri cosa può fare per te; Milano: capsule caffè in alluminio nel sacco giallo, cosa cambia per la spazzatura. Capsule caffè in plastica: da oggi si riciclano in 170 comuni, ecco comeUna svolta per l'economia circolare in Lombardia. A partire da oggi, 20 aprile, i cittadini di circa 170 comuni serviti da CEM Ambiente e SILEA potranno gettare le capsule in plastica di caffè e bevan ... alternativasostenibile.it Capsule del caffè compostabili e imballaggi: quali saranno gli obblighi di smaltimento per le aziende con le nuove regole UeMilano, 22 marzo 2026 – Le capsule del caffè da agosto diventeranno imballaggi e saranno destinate alla raccolta differenziata. Marco Versari, presidente di Biorepack, consorzio di riciclo degli ... quotidiano.net Caffè Corretto, la puntata del 20 aprile 2026: autotrasporto a rischio stop in Sardegna x.com Caffè e cioccolato: un abbinamento che mette tutti d’accordo La crostata Pocket Coffee è una coccola intensa e profumata, perfetta per chi ama i dolci dal carattere deciso ma fatti in casa, con ingredienti semplici e tanta soddisfazione. Frolla friabile, cuore facebook