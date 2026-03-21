Imballaggi e rifiuti cosa cambia con il regolamento europeo Da quando si dovranno differenziare le capsule del caffè

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti entra in vigore e modifica le modalità di smaltimento delle capsule del caffè. A partire da questa data, sarà obbligatorio differenziare e smaltire in modo specifico le confezioni di caffè in capsule. La norma interessa tutti i paesi membri e riguarda sia i cittadini che le aziende produttrici di imballaggi.

Roma, 21 marzo 2026 – L’Europa entra (anche) nei nostri cassonetti dei rifiuti e ci chiede nuove abitudini. Dal 12 agosto cittadini ma soprattutto imprese dovranno fare i conti con le prime applicazioni del regolamento PPWR ( Packaging and Packaging Waste Regulation ) sugli imballaggi, anche e-commerce. Tra gli obiettivi: ridurre volumi; evitare sprechi, spazi vuoti e sostanze ritenute preoccupanti come i PFAS. Tra le conseguenze pratiche: le capsule del caffè saranno classificate come imballaggi, destinate quindi alla raccolta differenziata, non più all’indifferenziata, com’è oggi. Milano, grazie a un progetto pilota, ha anticipato i tempi, dal 9 marzo le capsule di alluminio possono essere conferite direttamente nel sacco giallo destinato a plastica e metalli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imballaggi e rifiuti, cosa cambia con il regolamento europeo. Da quando si dovranno differenziare le capsule del caffè Articoli correlati Capsule del caffè nella raccolta differenziata, cosa cambia e da quandoLe capsule monodose di caffè entrano ufficialmente nella raccolta differenziata: dal prossimo 12 agosto cambia il quadro normativo con... Leggi anche: Rifiuti a Milano, cambia tutto per le capsule del caffè: dove vanno buttate da oggi Tutto quello che riguarda Imballaggi e rifiuti cosa cambia con il... Temi più discussi: Regolamento imballaggi e rifiuti (PPWR), l'occasione per rendere competitiva l'economia circolare europea; Regolamento UE 2025/40 e imballaggi dei prodotti di consumo; Riciclo imballaggi, le stime per il 2026; Rifiuti di imballaggi, Erion: +46% di raccolta nel 2025. Rifiuti di imballaggi, Erion: +46% di raccolta nel 2025Nel 2025 il consorzio ha raccolto oltre 36mila tonnellate di rifiuti di imballaggi (+46%) e ha riciclato più di 30mila tonnellate (+32%) ... ecodallecitta.it Erion Packaging, nel 2025 crescono del 32% le tonnellate di rifiuti di imballaggi riciclati raccoltiPiù di 36mila tonnellate di rifiuti raccolti, con un incremento del 46% rispetto al 2024, oltre a una crescita di rifiuti di imballaggi riciclati: da circa 23mila nel 2024 a oltre 30mila tonnellate ne ... repubblica.it Prodotti in #plastica che non sono #imballaggi, in arrivo regole di responsabilità estesa del produttore (Epr) reteambiente.it/news/63340/ x.com Imballaggi in legno Romano Andrea (@Dittaromanoandrea) - Videos facebook