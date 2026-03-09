Rifiuti a Milano cambia tutto per le capsule del caffè | dove vanno buttate da oggi

A Milano, a partire da oggi, le capsule di caffè in alluminio possono essere smaltite nel sacco giallo destinato a plastica e metalli. Questa modifica riguarda sia la raccolta domestica che quella condominiale, offrendo ai cittadini un metodo più semplice per eliminare i rifiuti di queste capsule. La novità si applica a tutte le persone che vivono in città.

Dalla collaborazione tra Amsa e Nespresso una svolta. Come funziona il nuovo recupero nell'impianto di Muggiano (Milano) A Milano cambia la gestione delle capsule di caffè in alluminio. Da oggi i cittadini possono smaltirle direttamente nel sacco giallo dedicato a plastica e metalli, utilizzandolo per la raccolta domestica o condominiale. L’iniziativa - presentata a Milano nelle scorse ore - nasce dalla collaborazione tra comune di Milano, Amsa, A2A ambiente, Cial e Nespresso. Il recupero è reso possibile dalle tecnologie dell'impianto di Muggiano, gestito da A2A ambiente. La struttura utilizza un separatore a correnti parassite ("eddy current separator") capace di intercettare l'alluminio di piccole dimensioni, come capsule, tappi e blister, che in precedenza finivano nell'indifferenziato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

