Caduta sul marciapiede il Comune non paga | mancava la prova del nesso causale

Il Tribunale di Avellino ha deciso di respingere una richiesta di risarcimento presentata da una donna che aveva subito una caduta sul marciapiede. La causa riguardava il mancato pagamento da parte del Comune di Altavilla Irpina, rappresentato dall’avvocato. La decisione si basa sulla mancanza di prova del nesso causale tra l’intervento pubblico e la caduta della cittadina. La sentenza è stata pronunciata nella prima sezione civile il 17 aprile 2026.