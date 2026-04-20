Caduta sul marciapiede il Comune non paga | mancava la prova del nesso causale
Il Tribunale di Avellino ha deciso di respingere una richiesta di risarcimento presentata da una donna che aveva subito una caduta sul marciapiede. La causa riguardava il mancato pagamento da parte del Comune di Altavilla Irpina, rappresentato dall’avvocato. La decisione si basa sulla mancanza di prova del nesso causale tra l’intervento pubblico e la caduta della cittadina. La sentenza è stata pronunciata nella prima sezione civile il 17 aprile 2026.
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile, con sentenza del 17 aprile 2026, ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata da una cittadina irpina contro il Comune di Altavilla Irpina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Iacobacci.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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