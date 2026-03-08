Medico del 118 assolto per la morte di un 19enne | nonostante gli errori manca la prova del nesso causale

Il processo sulla morte di un giovane di 19 anni a Manfredonia si è concluso con l’assoluzione del medico del 118 coinvolto. Il caso riguarda il decesso avvenuto il 13 aprile 2019 e, nonostante alcune omissioni durante l’intervento, non è stata trovata la prova di un collegamento diretto tra le azioni del medico e la morte del ragazzo. La sentenza definitiva mette fine alla vicenda giudiziaria.

Il sigillo della Cassazione sulla sentenza d'assoluzione della Corte d'Appello nei confronti del medico del 118 intervenuto la notte del 13 aprile 2019. Il 19enne è morto presso l'ospedale di Manfredonia qualche ora dopo. Come si sono svolti i fatti Si è chiuso definitivamente il processo sulla morte di un 19enne di Manfredonia deceduto il 13 aprile 2019. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza dell'assoluzione della Corte d'Appello e rigettato il ricorso dei genitori della vittima, i quali, nel procedimento a carico del medico del 118 intervenuto quella notte presso l'abitazione del ferito, si erano costituiti parte civile. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

MANFREDONIA ASSOLUZIONE Morte del 19enne a Manfredonia: Cassazione conferma l’assoluzione del medico del 118MANFREDONIA – Resta definitiva l’assoluzione del medico del 118 accusato di aver causato, con un presunto errore sanitario, la morte del diciannovenne F.V.. La Corte di Cassazione ha respinto il ... statoquotidiano.it

