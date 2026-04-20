Cadi Antincendi Futura ai Playoff | 50 punti e l’euforia del gruppo

La Cadi Antincendi Futura si è qualificata ai playoff della Serie A dopo aver pareggiato nell’ultima partita di campionato. Con 50 punti in classifica, la squadra ha concluso la stagione regolare con un risultato che le ha garantito l’accesso alla fase successiva. La formazione ha mostrato determinazione e compattezza durante tutto il campionato, ottenendo così la qualificazione ai playoff.

La Cadi Antincendi Futura ha ufficialmente conquistato il pass per i playoff della Serie A grazie a un pareggio ottenuto nell’ultima giornata di campionato. L’euforia tra la squadra e i sostenitori è palpabile dopo che il gruppo ha siglato il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, sancendo una progressione sportiva che culmina con l’accesso alla fase post-season. Il valore del percorso: cinquantapunti e una crescita costante. Analizzando l’andamento della stagione, emerge un quadro di solidità che va ben oltre il singolo risultato odierno. La squadra ha accumulato un totale di 50 punti, caratterizzandosi per una prestazione particolarmente incisiva durante il girone di ritorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cadi Antincendi Futura ai Playoff: 50 punti e l’euforia del gruppo Notizie correlate Verso GG Team Wear Benevento 5-Cadi Antincendi Futura: la vigilia di Rafinha RizziTempo di lettura: 2 minutiInizia un nuovo mini-tour de force per il GG Team Wear Benevento 5. Leggi anche: Cadi Futura: difesa d’acciaio e scontro diretto per i playoff Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Cadi Antincendi Futura; La Cadi Antincendi Futura vola ai playoff per la Serie A; Tutti insieme, tutti in giallo: la Cadi Antincendi Futura chiama il Palattinà alla partita decisiva; Cadi Antincendi Futura, Martino carica ambiente e la squadra: ‘Vogliamo i playoff’. La Futura ai Playoff, Martino: questo gruppo se lo meritava. Finchè ce la faccio, scendo in campo con i miei ragazziÈ festa grande in casa Cadi Antincendi Futura. Il pareggio nell’ultimo turno di campionato ha regalato l’agognato pass per i playoff per la Serie A, e le parole di mister Tonino Martino al termine del ... strettoweb.com Cadi Antincendi Futura, Martino carica ambiente e la squadra: ‘Vogliamo i playoff’Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie ... citynow.it WeSport.it. . U19 Nazionali Futsal - Playoff Secondo turno Cadi Antincendi Futura 7 ASD Gallinese DL 2 WeSport.it facebook