Verso GG Team Wear Benevento 5-Cadi Antincendi Futura | la vigilia di Rafinha Rizzi

Domani il GG Team Wear Benevento 5 affronta la Cadi Antincendi Futura in una sfida valida per il campionato. La partita apre un ciclo intenso di tre gare in sette giorni, che metterà alla prova la squadra di mister Fausto Scarpitti. Tutti gli occhi sono puntati su questa prima prova, che segna l’inizio di un periodo di grande impegno per i giallorossi.

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia un nuovo mini-tour de force per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Fausto Scarpitti dovrà disputare tre partite in sette giorni tra campionato e Coppa: si parte domani con la sfida contro la Cadi Antincendi Futura, in programma alle 20.30 al PalaTedeschi, remake della recente gara di Coppa Italia. Antonio Carnazza (Taranto) e Gianluigi Squilletti (Campobasso) saranno gli arbitri dell'incontro, mentre Emilio Viviani (Nocera Inferiore) ricoprirà il ruolo di cronometrista. La gara, come di consueto, sarà trasmessa sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque. REWIND – "A Taranto è stata una partita in cui abbiamo incontrato molte difficoltà, anche per come l'abbiamo approcciata – le parole di Rafinha Rizzi –.

Coppa Italia, GG Team Wear Benevento 5 avanti: vittoria sofferta contro la FuturaTempo di lettura: 3 minutiIl GG Team Wear Benevento 5 vola ai quarti di finale di Coppa Italia.

GG Team Wear Benevento 5 batte il Sulmona Futsal: Rafinha firma il +6, vetta blindataTempo di lettura: 2 minutiIl GG Team Wear Benevento 5 si aggiudica il big match contro il Sulmona e vola a +6 proprio sulla squadra abruzzese.

