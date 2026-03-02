Iran caccia Usa abbattuto al confine col Kuwait | colpito da fuoco amico

Un caccia americano F-15 è stato abbattuto al confine tra Iran e Kuwait, con i rottami che sono finiti nel territorio kuwaitiano. L’incidente coinvolge un aereo militare statunitense colpito da fuoco amico durante un’operazione nella zona. Nessuna precisa informazione è disponibile sui piloti o sulle circostanze dell’abbattimento. La situazione è stata confermata dalle autorità militari statunitensi e kuwaitiane.

Un caccia americano F-15 è stato abbattuto vicino al confine tra l'Iran e il Kuwait, e i rottami dell'aereo sono caduti all'interno del territorio kuwaitiano. Il pilota si sarebbe salvato dopo essersi eiettato con il paracadute. Anche il ministero della Difesa del Kuwait, riportano i media iraniani, avrebbe confermato l'abbattimento in un comunicato, che sarebbe stato provocato però da fuoco amico. A precisarlo è stato il Comando Centrale dell'esercito degli Stati Uniti (Centcom). "Alle 23.03 ET del 1° marzo, tre F-15E Strike Eagle statunitensi in volo a sostegno dell'operazione Epic Fury sono precipitati sul Kuwait a causa di un apparente... Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait. «È stato abbattuto dal fuoco amico»Un caccia F-15E statunitense si è schiantato in Kuwait, probabilmente abbattuto dal fuoco amico. Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait. «Forse abbattuto dal fuoco amico» Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi; Guerra Stati Uniti-Israele-Iran, attaccata l'ambasciata Usa in Kuwait. Esplosioni a Dubai, Abu Dhabi e Doha. Guerra Iran-Usa, caccia precipita vicino base americana in Kuwait: il video dello schiantoAlmeno un caccia americano è stato abbattuto in Kuwait. Lo conferma un ufficiale del Centcom citato dal Wall Street Journal, dopo le notizie della Cnn, dei media iraniani e quelle ... Kuwait: «Diversi jet militari Usa schiantati nel Paese, piloti illesi». Il video del caccia F-15 che precipita vicino alla base americanaUn caccia F-15E statunitense si è schiantato in Kuwait, probabilmente abbattuto dal fuoco amico. La difesa aerea locale potrebbe ... Leone XIV è intervenuto su quanto sta accadendo in Iran al termine dell'Angelus e poi al Quarticciolo. «Possibile tragedia di proporzioni enormi, sia promosso il bene dei popoli». Le parti hanno la «responsabilità morale» di agire Il prof. Pejman Abdolmohammadi sulla situazione in Iran ed in Medio Oriente: "Iraniani hanno chiesto intervento USA. Regime ha ucciso 40mila persone in due giorni"