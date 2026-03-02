Inseguimento transfrontaliero trasportava sei persone | passeur arrestato
Un inseguimento transfrontaliero ha portato all’arresto di un uomo che stava trasportando sei migranti a bordo di un’auto. L’operazione è avvenuta lungo il confine tra due paesi, con le forze dell’ordine che hanno bloccato il veicolo e fermato il passeggero. L’individuo è stato condotto in commissariato, mentre i migranti sono stati assistiti dalle autorità competenti.
Un inseguimento transfrontaliero e poi l'arresto di un passeur che trasportava sei migranti a bordo di un'auto. È successo a Muggia nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo. Come riporta il Piccolo, alle 14 circa l'uomo è stato inseguito inizialmente dalla polizia slovena e poi, in base agli. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
I passeur non vanno in vacanza, trasportava tre migranti la notte di Natale: arrestatoViene arrestato la notte di Natale mentre trasportava tre migranti irregolari in zona Sesana.
Tassista abusivo scoperto in centro Torino, trasportava sei persone su un furgoncino: pioggia di sanzioniLa Polizia Locale di Torino ha fermato in via IV Marzo, in pieno centro città, un 63enne di origine peruviana, residente in Lombardia, mentre...