Inseguimento transfrontaliero trasportava sei persone | passeur arrestato

Un inseguimento transfrontaliero ha portato all’arresto di un uomo che stava trasportando sei migranti a bordo di un’auto. L’operazione è avvenuta lungo il confine tra due paesi, con le forze dell’ordine che hanno bloccato il veicolo e fermato il passeggero. L’individuo è stato condotto in commissariato, mentre i migranti sono stati assistiti dalle autorità competenti.

Un inseguimento transfrontaliero e poi l'arresto di un passeur che trasportava sei migranti a bordo di un'auto. È successo a Muggia nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo. Come riporta il Piccolo, alle 14 circa l'uomo è stato inseguito inizialmente dalla polizia slovena e poi, in base agli.