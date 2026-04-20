Nel 1995, la Principessa Diana indossava già il colore giallo burro, molto prima che diventasse la tonalità di tendenza per le stagioni future. Prima che questa sfumatura conquistasse piattaforme social come TikTok o fosse protagonista di moodboard su Pinterest, era già presente nel guardaroba di una delle figure più iconiche degli anni '90. La sua scelta di stile ha anticipato il ritorno di questa tonalità, dimostrando come alcune mode abbiano radici profonde e durature nel tempo.

Prima che diventasse the color della primavera 2026, prima dei moodboard su Pinterest e dei GRWM pieni di filtri soft, il butter yellow aveva già avuto il suo momento—e no, non era su TikTok. Era a Wimbledon, nel 1995, indossato dalla Principessa Diana. Wimbledon 1995, le origini del butter yellow, e della nostra icon la Principessa Diana: il look che oggi sembra uscito da un fashion. 9 luglio 1995. Royal Box, Centre Court, finale tra Pete Sampras e Boris Becker. Diana arriva con un completo giallo burro firmato Chanel—tailleur morbido, zero stampe, silhouette pulita. Niente spalle power anni ’80, niente polka dots. Occhiali con montatura sottile, collana di perle con dettagli oro, orecchini coordinati.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Butter yellow prima di TikTok: la Principessa Diana lo indossava già nel ’95 (e sì, era già icon)

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