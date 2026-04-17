Durante il primo fine settimana di Coachella, Sabrina Carpenter ha attirato l’attenzione con un look ispirato agli anni ’60 e ’70. Indossando micro shorts, un top in pizzo color burro e stivali dorati, ha creato un’immagine dall’atmosfera retrò che ha catturato gli sguardi tra il pubblico presente. La cantante ha scelto uno stile che si distingue per audacia e originalità, contribuendo a rendere memorabile la prima giornata del festival.

Coachella, weekend uno. Ma fuori dal palco, il vero show lo costruisce Sabrina Carpenter con un’estetica che prende gli anni ’60 e ’70, li mescola e li rende immediatamente scroll-stopping. Niente citazione letterale, tutto filtrato in versione pop, lucida, iper studiata ma con quell’aria effortless che funziona ovunque— incluso. Micro shorts e stivali gold: Sabrina Carpenter fa impazzire TikTok con il retro a Coachella. Nel suo photo dump del 15 aprile, Carpenter entra piena in una silhouette anni ’70: micro shorts in denim scuro, taglio ultra corto, abbinati a un top in pizzo butter yellow decorato con perle. Il twist non è il top, non sono gli shorts, sono le scarpe.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter in modalità retro flirt: micro shorts, pizzo butter yellow e stivali gold rubano Coachella

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