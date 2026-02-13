Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No | incontro sul referendum costituzionale a Busto Arsizio

Busto Arsizio si riempie di voci e tesi diverse questa settimana, quando si svolge l’incontro pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, organizzato presso la sala polifunzionale di via XX Settembre. Un gruppo di esperti e cittadini si confronta sulle ragioni del Sì e del No, cercando di chiarire i punti più controversi del voto, mentre tra i partecipanti circolano anche volantini e materiali informativi distribuiti dai comitati delle due fazioni.

Busto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia. Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. L’Unione Provinciale Enti Locali (UPEL), in collaborazione con il Comune, ha organizzato un incontro pubblico per esplorare le ragioni del “sì” e del “no” sulla riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere tra magistrati e l’istituzione di una nuova Alta corte disciplinare. L’appuntamento, lunedì 23 febbraio alle 20:30 presso la sala Tramogge dei Molini Marzoli in via Molino 2, mira a fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere le modifiche costituzionali in discussione, che toccano un pilastro dello Stato: la magistratura.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Busto Arsizio si apre un dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum di marzo 2026.

