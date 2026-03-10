La FIA sta considerando modifiche tecniche in risposta alle proteste di diversi piloti in Australia, concentrandosi principalmente sulla gestione dell’energia e sulle procedure di partenza. Le nuove regole sono in fase di valutazione e potrebbero essere adottate per migliorare le performance e la sicurezza delle vetture durante le gare. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

La Formula 1 è appena cambiata, la Formula 1 cambierà ancora. La gara inaugurale di Melbourne andata in scena domenica ha messo subito in evidenza le problematiche di una massima serie diventata estremamente artificiale, dominata da sorpassi numerosi (120 contro i 45 del 2025) ma artefatti, simili a videogiochi, e da una gestione dell’energia portata all’estremo, con una richiesta di controllo totale imposta ai piloti, impossibilitati così a spingere le vetture al limite. Sul tema è intervenuto il responsabile tecnico della Fia, Nick Tombazis: "La posizione dei team era quella di attenersi alle disposizioni per le prime gare e di esaminare la questione una volta raccolti più dati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuove regole, si corre ai ripari: la Fia valuta modifiche tecniche

Articoli correlati

Rinvio Catania-Trapani, la Lega Pro corre ai ripari: ecco quando si disputeràAlla fine, per fortuna, è prevalso il buon senso nella Lega Pro dopo l’iniziale rinvio a data da destinarsi della gara Catania-Trapani programmata...

Leggi anche: Izzo si ferma, l’Avellino corre ai ripari: riflessioni sul mercato

Approfondimenti e contenuti su Nuove regole

Temi più discussi: Var, si corre ai ripari: mai più un caso Kalulu, nuove regole su simulazioni e perdite di tempo; Dalle polemiche alle riforme, Kalulu mai espulso: le nuove regole del calcio; Cambi, secondi gialli, fuorigioco e... Approvate dall'Ifab le nuove regole anti-furbi. Si parte dal Mondiale; Il Galateo del Runner: le regole non scritte per convivere su strada e pista ciclabile.

La F1 esalta le nuove monoposto e censura le critiche: è bufera sui social, cosa sta succedendoIl GP d'Australia ha registrato il triplo dei sorpassi rispetto allo scorso anno, ma i fan non ci stanno e attaccano il nuovo regolamento: Così è troppo facile ... corrieredellosport.it

I piloti bocciano la nuova era, dopo Verstappen anche Norris attacca il regolamentoL’obiettivo della FIA è rendere la F1 più sostenibile e spettacolare, ma le prime reazioni dal paddock mostrano come la nuova filosofia – basata su una gestione energetica molto più complessa – stia g ... gpone.com

A quattro anni dalle nuove regole Ue il nostro Paese resta dietro a Francia, Germania e alla Spagna che attrae molti più trial clinici e impiega in media 35 giorni in meno per arruolare i pazienti - facebook.com facebook

Nuove regole Fifa sui trasferimenti internazionali dopo la sentenza Diarra x.com