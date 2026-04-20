Business & Management | la d’Annunzio conquista il primato in Italia
L’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio si distingue nel campo del Business e Management, ottenendo riconoscimenti a livello internazionale. La sua reputazione si rafforza grazie ai risultati conseguiti nel settore scientifico, che le permettono di mantenere il primato in Italia. La facoltà si conferma come una delle più apprezzate nel panorama accademico nazionale, attirando studenti e ricercatori interessati a questo ambito di studi.
Il prestigio accademico dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio raggiunge nuove vette nel scientifico internazionale, consolidando la sua posizione di guida nel settore del Business & Management. Secondo i dati emersi dall’ultimo ranking globale curato da Research.com, l’ateneo si colloca al vertice della classifica italiana in questo ambito specifico, grazie all’impatto della produzione scientifica misurato attraverso il parametro del D-index. A guidare questa ascesa verso l’eccellenza è il professor De Massis, docente specializzato in tematiche cruciali come il Venture capital, l’Imprenditorialità, la Gestione delle imprese e i Family business presso il Dipartimento di Economia aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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