Baronissi ITS NewTechsi Academy | formazione e lavoro con il corso AI & Business Management

A Baronissi nasce una nuova opportunità per i giovani della Valle dell’Irno. L’ITS NewTechsi Academy ha avviato un corso su AI e Business Management, puntando a mettere in collegamento formazione e lavoro. La scuola si impegna a offrire competenze pratiche e concrete, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo professionale. I primi studenti sono già al lavoro su progetti che potrebbero aprire loro porte importanti in futuro.

Nel territorio della Valle dell'Irno cresce e si consolida una realtà formativa capace di offrire opportunità concrete ai giovani: l' ITS NewTechsi Academy, Istituto Tecnico Superiore orientato alle competenze rhttps:www.itsacademysi.itichieste dal mondo del lavoro e dai settori dell'innovazione.Gli ITS rappresentano oggi uno dei canali più efficaci di collegamento tra formazione e imprese. Secondo i dati più diffusi sul sistema ITS, circa il 90% dei diplomati risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo, spesso in ambiti ad alta specializzazione. In questo scenario si inserisce il corso AI & Business Management, dedicato all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai processi aziendali e alla gestione d'impresa.

