Buongiorno come Bonucci il paragone in diretta spiazza tutti | il motivo

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, Massimo Giletti ha fatto un paragone tra Bonucci e Buongiorno che ha sorpreso i presenti. La frase “Buongiorno come Bonucci” è stata pronunciata in diretta, attirando l’attenzione degli spettatori. Il riferimento ha avuto come obiettivo una figura nota del calcio, ma il motivo della scelta non è stato spiegato ulteriormente.

Durante la trasmissione “ Il Bello del Calcio “, in onda su Televomero, Massimo Giletti è intervenuto con un paragone fra Bonucci e Buongiorno spiazzante solo all’apparenza. Secondo lui, il centrale del Napoli starebbe patendo l’assenza di Rrahmani, proprio come l’ex Juve pativa quella di Chiellini. Giletti: “Buongiorno come Bonucci, vi spiego perché”. Intervenuto a “ Il Bello del Calcio “, in onda su Televomero, Massimo Giletti ha detto la sua sul clamoroso calo subito in questa stagione da Alessandro Buongiorno: “Il Napoli ha visto dormire tanti giocatori, io ho visto Buongiorno dormire spesso quest’anno e parliamo di un giocatore pagato 40 milioni che sono tanti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Buongiorno come Bonucci”, il paragone in diretta spiazza tutti: il motivo Notizie correlate Chiedono una firma a Calafiori e il difensore azzurro rifiuta: il motivo spiazza tutti (VIDEO)Un momento apparentemente semplice, quasi banale, è diventato virale nel giro di poche ore: Riccardo Calafiori, giovane difensore azzurro... Milano-Cortina, Martina Di Centa molla tutto a 25 anni, il motivo spiazza tuttiMartina Di Centa ha annunciato il ritiro dalle competizioni di sci di fondo a 25 anni, scegliendo il palcoscenico olimpico di casa Milano-Cortina... Una raccolta di contenuti Bonucci: 'Spero che il campionato possa finire, altrimenti niente scudetto. Sarri ha capito la Juve, sul Milan...'Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha concesso un`intervista a La Gazzetta dello Sport, a una settimana dalla ripartenza del calcio italiano dopo 3 mesi. calciomercato.com Bonucci: Buongiorno con Conte sarà uno dei più forti al mondo. Morata al Milan farà beneIntervistato da Sky Sport, l'ex difensore bianconero e rossonero Leonardo Bonucci ha parlato anche dei colpi Alvaro Morata per il Milan e Alessandro Buongiorno per il Napoli. Di seguito le sue ... m.tuttomercatoweb.com