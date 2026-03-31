Chiedono una firma a Calafiori e il difensore azzurro rifiuta | il motivo spiazza tutti VIDEO

Durante un ritiro con la nazionale italiana, Riccardo Calafiori è stato avvicinato da alcuni tifosi che gli hanno chiesto una firma. Il difensore dell’Arsenal ha rifiutato la richiesta, un gesto che ha attirato l’attenzione e ha fatto il giro dei social in poche ore. Nel video si vede chiaramente il momento in cui l’atleta si rifiuta di firmare, suscitando reazioni tra gli spettatori.

Un momento apparentemente semplice, quasi banale, è diventato virale nel giro di poche ore: Riccardo Calafiori, giovane difensore azzurro dell’ Arsenal, è stato raggiunto da alcuni tifosi mentre si trovava in ritiro con la nazionale italiana. La richiesta era immediata e chiara: un autografo, un gesto di stima e affetto che molti atleti ricevono quotidianamente. Quello che è successo però non era previsto, trasformando la scena in un piccolo caso social e facendo sorridere migliaia di utenti. Calafiori e il gesto imprevisto. Il video mostra Calafiori fermarsi, quasi bloccarsi, davanti ai tifosi. In mano c’era un semplice cartoncino con disegnata la coppa della Premier, e la richiesta era firmarlo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chiedono una firma a Calafiori e il difensore azzurro rifiuta: il motivo spiazza tutti (VIDEO) Articoli correlati Kazuyoshi Miura spiazza tutti a 58 anni: firma con una nuova squadra di calcioComuzzo va davvero in Arabia? I dettagli: c’è qualcuno che lo vuole fortemente Il mercato calcistico italiano del gennaio 2026 ha visto scelte... Contenuti e approfondimenti su Chiedono una firma a Calafiori e il... Discussioni sull' argomento Una firma in difesa dell’ambiente: al via la petizione lanciata da oltre 40 organizzazioni; Oltre un centinaio di persone a Bruxelles chiedono che l’industria smetta di monopolizzare l’agenda UE; I vescovi italiani chiedono pace e una maggiore formazione cristiana; Cia Puglia e Basilicata chiedono di aumentare i limiti della diga di San Giuliano. Busto Rinasce: “Residenti e negozianti chiedono che il centro torni ad essere vivo. Oggi non è attrattivo” - facebook.com facebook non solo chiedono miei consigli, ma mi pagano anche un sacco di soldi per averli. x.com