milano cortina martina di centa molla tutto a 25 anni il motivo spiazza tutti

Martina Di Centa ha deciso di abbandonare le competizioni di sci di fondo a soli 25 anni, motivata dal desiderio di dedicarsi ad altri progetti e di chiudere la sua carriera in modo diverso. La ragazza, figlia del famoso fondista Giorgio Di Centa, ha scelto di ritirarsi proprio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che rappresentano per lei un’occasione speciale per salutare il pubblico italiano. La sua scelta sorprende molti, considerando la giovane età e le prospettive ancora aperte nel mondo dello sport.

Martina Di Centa ha annunciato il ritiro dalle competizioni di sci di fondo a 25 anni, scegliendo il palcoscenico olimpico di casa Milano-Cortina 2026 per dare l’addio. L’annuncio è arrivato subito dopo la staffetta 4×7,5 km disputata nella Val di Fiemme, in un sabato olimpico, con serenità e consapevolezza. "Sì, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione. Mi ritiro", ha dichiarato l’azzurra. Ha poi aggiunto: "Datemi qualche giorno e vi spiegherò meglio. intanto se farò la gara team sprint saluterò il pubblico meraviglioso che ci ha sostenute in Val di Fiemme ".La decisione, lungi dall’essere impulsiva, era maturata da tempo: "È una scelta che maturava da tempo nel mio cuore e sento che questo è il momento giusto per dire basta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

