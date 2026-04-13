Oggi, 13 aprile, si celebra la ricorrenza della Beata Ida di Boulogne, nota anche come Beata Ida di Lorena. Dopo aver perso il marito, la contessa si dedicò all’attività religiosa, entrando come oblata benedettina. Sono molte le persone che oggi condividono immagini e auguri sui social per celebrare questa ricorrenza.

Si festeggia oggi, 13 aprile, la Beata Ida di Boulogne, conosciuta anche come Beata Ida di Lorena. Una volta rimasta vedova la contessa consorte dedicò ogni suo sforzo all’attività religiosa diventando oblata benedettina. Nata ad Ardenne nel 1040 Ida era la figlia primogenita del Duca dell’Alta Lorena, discendente di Carlo Magno e nipote di Papa Stefano IX. Ida di Boulogne, lo spirito caritatevole e le donazioni dell’oblata benedettina. Nel 1056 si sposò, come seconda moglie, Eustachio II, conte di Boulogne ma nel 1088 rimase vedova. Di spirito caritatevole concentrò ogni suo sforzo nella protezione della chiesa – in particolare con la Basilica di Notre Dame – diventando oblata benedettina con Anselmo, arcivescovo di Canterbury, che fu il suo direttore spirituale.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Ida oggi 13 aprile, immagini di auguri da condividere sui social

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