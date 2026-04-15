Oggi, 15 aprile, si ricordano le martiri Basilissa e Anastasia, entrambe perseguitate e decapitate dopo aver rifiutato di abiurare la fede cristiana sotto l’impero di Nerone. La giornata è anche occasione di auguri per chi porta il nome Anastasia, con immagini di buon onomastico da condividere sui social. La ricorrenza mette in evidenza la persecuzione delle prime cristiane e il loro coraggio di fronte alla repressione.

Oggi, 15 aprile, si festeggia le martiri Basilissa e Anastasia. Furono perseguitate, seviziate e decapitate dopo essersi opposte all’ordine dell’imperatore Nerone che le aveva imposto di abiurare la fede cristiana. Le martiri romane furono giustiziate intorno al 68 dc. Basilissa e Anastasia battezzate dagli apostoli Pietro e Paolo. Le nobildonne romane Basilissa e Anastasia divennero assidue fedeli degli apostoli Pietro e Paolo dai quali ricevettero il battesimo. Dopo il martirio dei due discepoli di Cristo si occuparono del loro funerale e della sepoltura. Gesto che pagarono a caro prezzo con l’imperatore Nerone che ne ordinò l’arresto. Di fronte al rifiuto di rinnegare la religione cristiana fu disposto che Basilissa e Anastasia fossero sottoposte ai più crudeli supplizi fino ad essere gettate nel fuoco.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Anastasia oggi 15 aprile, immagini di auguri da condividere sui social

Buon onomastico Ida oggi 13 aprile, immagini di auguri da condividere sui socialSi festeggia oggi, 13 aprile, la Beata Ida di Boulogne, conosciuta anche come Beata Ida di Lorena.

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