Buon compleanno Myriam Bru Jessica Lange Leonardo Manera

Oggi si festeggiano diversi compleanni tra personaggi pubblici e figure note nel mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. Tra loro ci sono cantanti, attori, politici e allenatori, ciascuno con una carriera che ha attraversato vari ambiti. La giornata segna un momento di ricordo e celebrazione per queste personalità, alcune note da tempo, altre meno conosciute al grande pubblico. Le festività si susseguono tra auguri e ricorrenze personali.

Buon compleanno Ermal Meta, Massimo d’Alema, Myriam Bru, Luigi Maifredi, Ortensio Zecchino, Jessica Lange, Francesco Prina, Andrea Agostinelli, Gero Grassi, Paolo Barilla, Roberto Cotti, Leonardo Manera, Gabriella Germani, Mario Staderini, David Checa, Angelo Tofalo, Chedric Seedorf. Oggi 20 aprile compiono gli anni: Giuseppe Barbero, economista, sociologo; Myriam Bru, attrice; Tuccio Musumeci, attore; Modestino Acone, politico, avvocato; Ezio Ranaldi, musicista, compositore; Amalia Ercoli-Finzi, scienziata, ingegnera; Aldo di Gennaro, fumettista; Susy Andersen (Maria Antonietta Golgi), attrice; Domenico Cozzupoli, politico; Antonio Mattiazzo, arcivescovo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Myriam Bru, Jessica Lange, Leonardo Manera Notizie correlate Jessica Lange torna nell’universo di ‘American Horror Story’La Ryan Murphy Productions ha pubblicato tre foto dal set della tredicesima stagione di American Horror Story. American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello showLe riprese degli episodi inediti della serie ideata e prodotta da Ryan Murphy sono ufficialmente iniziate, confermando un atteso ritorno.