La produzione di American Horror Story ha condiviso tre immagini dal set della tredicesima stagione, segnando il ritorno di Jessica Lange nell’universo della serie. Le foto mostrano dettagli delle riprese e alcune ambientazioni, senza fornire ulteriori informazioni sulla trama o sui personaggi coinvolti. La produzione è affidata a Ryan Murphy Productions, che ha annunciato ufficialmente il nuovo ciclo attraverso questi scatti.

La Ryan Murphy Productions ha pubblicato tre foto dal set della tredicesima stagione di American Horror Story. Nel nuovo scatto virale Jessica Lange si affaccia a una vecchia finestra, indossando un abito blu e scarpe con i tacchi. Scopriamo insieme cosa sta per accadere sul set della famosissima serie tv. Una vecchia finestre. Lange è visibile solo di spalle, ma le foto dal dietro le quinte hanno comunque scatenato l’entusiasmo dei fan di AHS. La tredicesima stagione segna il ritorno di Lange in American Horror Story dopo otto anni. L’attrice di Tootsie e King Kong è una veterana di AHS, avendo recitato nella prima stagione nel ruolo di Constance Langdon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jessica Lange torna nell’universo di ‘American Horror Story’

American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello showLe riprese degli episodi inediti della serie ideata e prodotta da Ryan Murphy sono ufficialmente iniziate, confermando un atteso ritorno.

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American Horror Story 13 e il gran ritorno di Jessica Lange nelle prime foto dal setJessica Lange tornerà nella stagione 13 di American Horror Story e l'ideatore Ryan Murphy ha condiviso le prime foto in cui si vede l'attrice direttamente sul set. comingsoon.it

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