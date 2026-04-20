Bundesliga | Bayern Monaco 35 volte campione di Germania

Il Bayern Monaco ha conquistato il suo 35º titolo di campione di Germania, confermandosi come la squadra più vincente nella Bundesliga. Dopo aver subito un iniziale svantaggio all’Allianz Arena, i bavaresi hanno reagito rapidamente, segnando tre gol in soli cinque minuti e mettendo in seria difficoltà la difesa dello Stoccarda. La partita si è conclusa con una vittoria che ha consolidato il loro primato nel campionato tedesco.

Dopo un apparente svantaggio all’ Allianz Arena, il Bayern Monaco domina lo Stoccarda con continuità e qualità tecnica, segnando tre gol in cinque minuti e mettendo in grande difficoltà la difesa avversaria. Harry Kane firma il quarto gol e chiude la partita all’inizio della ripresa. La squadra gestisce il vantaggio con maturità fino al triplice fischio, consolidando la totale superiorità nel campionato tedesco. Il dominio dei bavaresi. Kompany schiera in campo la sua squadra con un 4-2-3-1, per garantire un gioco fluido che si sviluppa in ampiezza, basato su manovre offensive veloci, aggressive ed efficaci. Nonostante la linea difensiva altissima, il numero 10 dello Stoccarda segna la prima rete del match al minuto 21?, portando la sua squadra in vantaggio grazie a un ottimo inserimento in area da sinistra.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Bundesliga: Bayern Monaco 35 volte campione di Germania Notizie correlate Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di GermaniaIl Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. Leggi anche: Bayern Monaco campione, i 5 motivi del suo dominio in Bundesliga Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bayern Monaco campione di Germania: è il 35° Meisterschale della sua Storia; Il Bayern stende lo Stoccarda e conquista il suo 35° titolo di Germania in Diretta Streaming | DAZN IT; C'è il Bayern, e c'è il resto della Bundesliga! Campioni di Germania col miglior attacco di sempre: i numeri; Perché c'era un pappagallo durante la festa del Bayern per la vittoria della Bundesliga?. Bayern Monaco, pappagallo portafortuna nei festeggiamenti per la vittoria della BundesligaIl Bayern Monaco è campione di Germania per la 35^ volta nella sua storia. Durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga ha attirato l'attenzione una statua di un pappagallo, che i calciat ... sport.sky.it Bayern Monaco campione in Bundesliga: attacco impressionante con 109 gol segnatiIl Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga, decisiva la vittoria per 4-2 sullo Stoccarda. Harry Kane ha segnato il suo 32° gol, capocannoniere del campionato, dopo essere entrato in campo nella ripresa, ... corriere.it MEISTERSCHALE NUMERO 35! Il Bayern Monaco abbatte lo Stoccarda 4-2 e si laurea campione per la 35ª volta. Harry Kane entra fa gol e sale a quota 32 gol e alza finalmente il suo trofeo! Dominio totale, festa grande a Monaco. - facebook.com facebook Il Bayern Monaco ha vinto il campionato di calcio tedesco con 4 giornate di anticipo x.com