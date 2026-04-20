bayern monaco campione i 5 motivi del suo dominio in bundesliga

Il Bayern Monaco si è aggiudicato il titolo di campione in Bundesliga, confermando il suo ruolo dominante nel campionato tedesco. La vittoria è stata sancita con una prestazione che ha evidenziato la continuità e la solidità della squadra nel corso della stagione. La decisione è arrivata senza margini di dubbio, con un risultato che ha chiuso ogni discussione sulla classifica finale.

Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Malagò sulla presidenza della FIGC: «Non ho nessuna certezza di portare avanti la candidatura, lo farò esclusivamente in questo caso. Ho sempre questa preoccupazione» Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Il Bayern Monaco ha vinto il campionato di calcio tedesco con 4 giornate di anticipo x.com