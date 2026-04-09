Nessuna si salva da sola | sul palco la forza di dire no alla violenza di genere

Venerdì 10 aprile si è svolta presso la sala teatro dell’Ex Cinema Mazzini di Forlì la rappresentazione teatrale “Nessuna si salva da sola”, scritta e diretta da Stefania Polidori con il sostegno del Lions Club Forlì Host. Lo spettacolo affronta il tema della violenza di genere attraverso un percorso teatrale che coinvolge il pubblico. La serata ha visto la partecipazione di diverse persone, in un momento dedicato alla sensibilizzazione sul problema.

Venerdì 10 aprile presso la sala teatro dell’Ex Cinema Mazzini di Forlì si propone la rappresentazione teatrale “Nessuna si salva da sola", scritto e diretto da Stefania Polidori e realizzato con la collaborazione e il sostegno del Lions Club Forlì Host. Lo spettacolo porta in scena il tema della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"L'8 in Vespa": donne e Vespa Club insieme per dire 'no' alla violenza di genereIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Una Vespa, una donna, un messaggio di solidarietà.

Sana e Salva: lo sport contro la violenza di genereCosa: Convegno di presentazione del progetto “Sana e Salva” e della Consulta Nazionale di MSP Italia.

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Temi più discussi: Barbariga, grazie ai volontari: nessuno si salva da solo; LA QUESTIONE NON E' L'INVISIBILITA' MA LA LOTTA: UNA RIFLESSIONE SUL RICORDO COLLETTIVO DI BEPPE SEBASTE; Sulla nave che salva vite: l’indifferenza non è un’opzione; Poor di Katriona O’Sullivan. Essere poveri influenza tutto ciò che fai e tutto ciò che sei.

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Su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore con Nessuno si salva da solo: la tramaStasera su Rai 1 torna la quinta stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore con l’episodio 3 Nessuno si salva da solo: la trama. corrierenazionale.it

Iran, l'ambasciatore iraniano in Italia: "Nessuna fiducia per il cessate il fuoco. Israele e Usa sono inaffidabili" «Non abbiamo alcuna fiducia che le cose andranno bene con questo cessate il fuoco». Lo ha detto l'ambasciatore iraniano in Italia, Mohammad Reza - facebook.com facebook

#CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio Ieri 8/4/2026 nessuna centralina ha superato i limiti di legge per #pm10: arpalazio.net/main/aria/sci/… @SNPAmbiente @ISPRA_Press @ConsiglioLazio #ARPALazio #Ambiente x.com