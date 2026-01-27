Accudire i nipoti aiuta il cervello | studio spiega perché fa bene alla memoria e al linguaggio dei nonni

Prendersi cura dei nipoti può contribuire a mantenere attivo il cervello negli over 50, supportando memoria e linguaggio. Uno studio evidenzia i benefici di questa attività quotidiana per il benessere cognitivo dei nonni, sottolineando l’importanza di un impegno regolare e di qualità.

Accudire i nipoti non è solo un aiuto prezioso per le famiglie, ma può diventare anche una risorsa per la salute mentale dei nonni. A suggerirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Psychology and

