In Bulgaria si sono svolte nuove elezioni, portando alla vittoria del candidato considerato filo-russo. Questa tornata elettorale si inserisce in un ciclo di otto consultazioni in cinque anni, un numero che richiama le prime fasi della repubblica e solleva il timore di una possibile crisi di governo. La competizione elettorale ha visto diversi schieramenti cercare alleanze per ottenere una maggioranza stabile.

Otto elezioni in cinque anni, come la prima repubblica e il rischio concreto di ingovernabilità. La Bulgaria, ieri di nuovo al voto, premia l'ex presidente filorusso Rumen Radev, leader di Bulgaria progressista (Bp), il più suffragato con quasi il 40% delle preferenze, ma non in grado di ottenere la maggioranza assoluta. Le sue prime parole sono state a sostegno di una coalizione che eviti nuove elezioni e garantisca stabilità. Al secondo posto il primo ministro Boyko Borissov, europeista e popolare, crollato al 15%, che ha già escluso alleanze con Radev a cui resterebbe la coalizione filo-europea Noi Continuiamo il CambiamentoBulgaria Democratica (PP-DB), che sostiene anch'essa la necessità di riforme.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bulgaria, vince Radev il filorusso. Che cerca alleati

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