Dopo le elezioni in Bulgaria, il presidente ha ottenuto più del 44,7% dei voti, assicurandosi la maggioranza assoluta. La notizia ha suscitato reazioni tra i paesi membri dell’Unione Europea, che mantengono un atteggiamento di cautela nei confronti del nuovo premier, ritenuto vicino alle posizioni del Cremlino. La vittoria arriva a breve distanza da quelle in Ungheria, alimentando discussioni sui possibili orientamenti politici nel continente.

Dopo le elezioni in Ungheria, la diplomazia europea non ha fatto in tempo a tirare un sospiro di sollievo che l'euroscettico e filorusso Rumen Radev ha conquistato la maggioranza assoluta in Bulgaria con oltre il 44,7% dei voti. L'euroscettico premier in pectore di Sofia rappresenterà ora il Paese in un Consiglio europeo che non includerà più l'ungherese Viktor Orban, per il quale Radev ha espresso ammirazione e che fino a una settimana fa era il principale alleato del Cremlino tra le nazioni Ue. Insomma, dopo Orban potrebbe essere Radev la voce "critica", la spina nel fianco all'unanimità necessaria allo sblocco del prestito per l'Ucraina e al ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, rimaste bloccate dal veto di Budapest.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bulgaria, l'Ue guarda con prudenza al nuovo premier che piace al Cremlino

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