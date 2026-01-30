L’Inter ha deciso di lasciare in panchina Davide Frattesi, il centrocampista che ormai da settimane fa discutere i club della Premier League. L’ex Sassuolo sta attirando l’interesse di diverse squadre inglesi, ma al momento non si sono ancora mossi passi concreti. La società nerazzurra sembra pronta a valutare il suo futuro, anche se la volontà del giocatore e le offerte che arriveranno potrebbero cambiare le carte in tavola nelle prossime settimane.

Davide Frattesi, ex centrocampista del Sassuolo, è ormai un nome che circola con crescente attenzione tra i club della Premier League. Dopo sedici giornate di inattività in Serie A, l’ultima partita da titolare per l’Inter risale al 4 ottobre contro la Cremonese. Da allora, nonostante le assenze di Barella e Calhanoglu, non è mai stato riscattato dalla panchina, neppure nelle occasioni più delicate. Il suo nome, però, non è più solo legato al campionato italiano: i tecnici delle squadre inglesi hanno cominciato a osservarlo con interesse, soprattutto dopo il suo breve impiego a Dortmund, dove è entrato solo nei minuti finali di una gara in cui l’Inter ha dovuto affrontare il pressing avversario con un reparto centrale ridotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Frattesi in panchina, l'Inter guarda al futuro con occhi attenti dalla Premier League

Approfondimenti su Davide Frattesi Premier League

Sul calciomercato, l’Inter mantiene un atteggiamento attento, con un focus particolare sul trasferimento di Frattesi e sulle trattative con la Juventus.

Sul calciomercato dell’Inter, il interesse per Davide Frattesi si amplia con il possibile coinvolgimento del Bournemouth, che ha avanzato una richiesta di prestito.

Ultime notizie su Davide Frattesi Premier League

