Bulgaria al voto oggi Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev

Oggi la Bulgaria si presenta alle urne in un clima di incertezza politica, dopo anni di instabilità che hanno coinvolto diversi governi. La consultazione elettorale avviene in un momento di attenzione crescente da parte dell’Unione europea, che segue con interesse le dinamiche interne del Paese. Nei giorni scorsi, l’Europa aveva osservato con attenzione anche il voto in Ungheria, che ha portato alla fine dell’amministrazione di un leader di lunga data.

(Adnkronos) – Dopo la boccata d’aria per Bruxelles arrivata dal voto in Ungheria, che ha segnato la fine dell’era di Viktor Orbán, l’Unione europea guarda ora alla Bulgaria, chiamata alle urne oggi domenica 19 aprile dopo anni di instabilità politica. Il voto potrebbe consegnare la vittoria all’ex presidente Rumen Radev, figura – secondo Politico –. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-PutinElezioni I suoi oppositori, nel Paese e in Ue, agitano lo spettro di un nuovo Orbán. Bulgaria: AI e bot russi manipolano il voto del 19 aprileIl sistema democratico bulgaro affronta, in vista del voto del 19 aprile, una massiccia operazione di manipolazione dell’informazione che combina... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-Putin; Elezioni in Bulgaria: Radev, un Orbán moderato?; Bulgaria al voto, un rebus per l'Ue. Favorito il leader anti-corruzione che vuole il dialogo con Mosca; La Bulgaria al voto, fra disperazione e le promesse di Radev. La Bulgaria al voto, fra disperazione e le promesse di RadevUna Bulgaria sull'orlo della disperazione, schiacciata fra l'inflazione e una corruzione pervasiva e dilagante, vota domenica per l'ottava volta in cinque anni, con un'elemento nuovo, che suscita sper ... ansa.it Bulgaria al voto, in pole il duro presidente dimissionario RadevDomenica prossima in Bulgaria si svolgeranno le elezioni parlamentari anticipate, le ottave negli ultimi cinque anni, alle quali alcuni in Europa guardano con un po' di preoccupazione. Non solo nel Pa ... ansa.it La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino facebook La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino x.com