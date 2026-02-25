Linea Salerno–Reggio Calabria il Comune di Buccino propone la fermata AV Stazione delle Aree Interne a Ponte San Cono

Dopo aver interloquito con altri amministratori del territorio, il Comune di Buccino ha proposto formalmente l’istituzione della fermata AV “Stazione delle Aree Interne” a Ponte San Cono, nel lotto 1A della nuova linea Salerno–Reggio Calabria. “E' fondamentale perchè il nodo coincide con il bivio tecnico previsto per l’interconnessione con la linea storica Battipaglia–Potenza–Metaponto. - spiega il sindaco Pasquale Freda- Permetterebbe, inoltre, l’accesso diretto all’AV a territori oggi isolati o costretti a lunghe percorrenze, alias Campania interna, Basilicata, Calabria settentrionale e Puglia ionica, nonchè una posizione baricentrica rispetto a un bacino di oltre un milione di abitanti (Potenza, Matera, Avellino, Cosenza, Taranto e altre città). E' importante anche per le condizioni infrastrutturali favorevoli: vicino all’autostrada A2 e al raccordo Sicignano–Potenza, con possibilità di sviluppare un hub ferro-gomma a basso impatto ambientale”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Webuild: al via lo scavo di tre nuove gallerie sulla linea Av/Ac Salerno-Reggio Calabria. Tre “talpe” TBM da record in azioneWebuild ha iniziato lo scavo di tre nuove gallerie sulla linea AVAC Salerno-Reggio Calabria, segnando un importante progresso nel potenziamento delle infrastrutture nel Sud Italia.

Reggio Calabria: Centrodestra punta all’unità civica per rilanciare il progetto Ponte e superare le divisioni interne.A Reggio Calabria, il Centrodestra si impegna a unire le forze civiche per riaccendere il progetto del Ponte e superare le tensioni tra le varie anime politiche.

Gruppo Fs, nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria: Webuild si aggiudica la gara da 1,6 miliardi di euroI lavori verranno realizzati dal Consorzio Santomarco, trainato da Webuild. Il progetto: 22 km in doppio binario, la Galleria Santomarco e una nuova stazione a Montalto Uffugo (Cosenza) Roma, 19 ... quotidiano.net

Salerno-Reggio Calabria, alta velocità pronta nel 2032. Ferrovie: aggiudicato maxi-lotto da 1,6 miliardiAvanza la linea ferroviaria Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, opera che dovrebbe essere completata entro il 2032 e consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza fra Roma e il ... ilmessaggero.it

Il traffico ferroviario sulla linea storica Napoli-Salerno è tornato regolare intorno alle 23 di ieri sera dopo l’interruzione avvenuta poco prime delle 13 di ieri mattina a causa dell’incendio di un carro allegorico durante una sfilata di Carnevale a Nocera Superi - facebook.com facebook