Dopo la recente sconfitta contro la Lazio, si sono riaccese le discussioni riguardo alle future decisioni del club azzurro. In particolare, si parla di un possibile cambio in panchina e delle tempistiche che il presidente potrebbe adottare per decidere il nuovo allenatore. Le analisi e le voci di corridoio indicano che il club potrebbe agire in modo rapido, senza attendere troppo a lungo prima di prendere decisioni ufficiali.

La sconfitta contro la Lazio ha riacceso dubbi e interrogativi attorno al Napoli, non solo per la prestazione offerta ma anche per il momento che sta vivendo la squadra. Nell’editoriale firmato per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni collega il ko degli azzurri a un possibile calo di tensione, in un contesto appesantito anche dalle voci sul futuro di Antonio Conte. Il giornalista scrive: “Ha sorpreso però la sconfitta del Napoli contro la Lazio. I campioni d’Italia non hanno proprio giocato, forse dopo aver perso le motivazioni in chiave scudetto o per le voci di Conte verso la panchina della Nazionale che sicuramente non fanno bene”. Da qui nasce il tema del confronto tra Aurelio De Laurentiis e l’allenatore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Bucchioni: “De Laurentiis aspetterà poco Conte”

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