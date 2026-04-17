Il presidente del Napoli ha comunicato che non ci saranno attese prolungate per una decisione sul futuro dell’allenatore. La società desidera ricevere risposte chiare in tempi rapidi e non intende aspettare ulteriormente. La questione riguarda la disponibilità del tecnico e le eventuali trattative in corso. La volontà è di definire la situazione al più presto, senza rinvii.

Il Napoli vuole chiarezza in tempi brevi. Sul futuro di Antonio Conte non ci saranno attese troppo lunghe, perché il club intende programmare la prossima stagione con un quadro definito e senza restare sospeso tra più scenari. È questa la lettura proposta da Tmw nel focus firmato da Lorenzo Di Benedetto. Il tema, ancora una volta, è quello dei tempi. Aurelio De Laurentiis non vuole che la scelta sull’allenatore venga trascinata troppo in là. Il motivo è semplice: il Napoli deve organizzare il prossimo anno sapendo già chi guiderà la squadra. E questo vale a prescindere da come si chiuderà la stagione attuale. Dentro il ragionamento entra anche l’ipotesi legata alla Nazionale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Benedetto: “De Laurentiis non aspetterà Conte”

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non fu soltanto il barcaiolo evocato da Montale, ma un uomo reale, profondamente legato al mare, alla fede e a una vita semplice fatta di lavoro, umanità e memoria. Emigrato da San Benedetto del Tronto a Bocca di Magra, divenne una - facebook.com facebook

16/4/26.Porto Tolle-S.Benedetto del Tronto. E' morto a 89 anni a S.Benedetto del Tronto(AP), il dr.Luciano Tozzi. Fu segretario comunale a Porto Tolle dal 1980 al 1987, poi passò a Lonate Pozzolo(VA) infine a S.Benedetto(vFB) (foto: il dr. Tozzi lungo la spiag x.com