Brucia rifiuti di plastica in un terreno privato | denunciato

Stamattina, la Polizia Municipale di Eboli ha scoperto un uomo di 40 anni mentre bruciava rifiuti di plastica in un terreno privato in località Prato, vicino alla provinciale 30. L’uomo è stato denunciato per aver dato fuoco ai rifiuti senza autorizzazione. L’intervento è avvenuto nel corso di un normale controllo sul territorio.

Polizia Municipale di Eboli in azione, stamattina, in località Prato, nei pressi della provinciale 30: un 40enne straniero è stato sorpreso mentre dava fuoco ad una catasta di rifiuti di plastica, in un terreno privato. L’uomo è stato bloccato e denunciato. I controlli continuano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Brucia rifiuti di plastica in un terreno privato: denunciato Articoli correlati Como, accampato in un terreno privato con due taglierini: denunciato 21enneLa polizia lo trova in via Regina Teodolinda mentre aveva allestito un giaciglio di fortuna. Dà fuoco a un mucchio di rifiuti (anche plastici) sul suo terreno: agricoltore denunciato ad AlpignanoA fine marzo 2026 la polizia locale di Alpignano ha identificato e denunciato un agricoltore per un rogo illecito di rifiuti, tra cui anche materiali... Una selezione di notizie su Brucia rifiuti Temi più discussi: Brucia pneumatici, mobili e rifiuti di plastica, denunciato; Ariano, Martiri vecchi: C'è il sospetto che qualcuno brucia plastica in casa; Acre odore di plastica: sono i cinesi che bruciano rifiuti in casa; Brucia rifiuti nel suo terreno: denunciato. Multa da 10mila euro a un’azienda del Fermano. Brucia pneumatici, mobili e rifiuti di plastica, denunciato(ANSA) - MONTEGIORGIO, 21 MAR - I carabinieri del nucleo forestale di Montegiorgio (Fermo) hanno denunciato un cittadino per il reato di combustione illecita di rifiuti. L'uomo denunciato, su un terre ... msn.com Brucia pneumatici e mobili nel terreno di proprietà: denunciato dai Carabinieri ForestaliSu un’area privata sarebbero stati incendiati pneumatici, materassi, plastica e altri materiali. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco ... lanuovariviera.it @teleclubitalia Terra dei Fuochi, 70enne sorpreso a bruciare rifiuti in zona Ponte Riccio a #Giugliano: arrestato dai carabinieri - facebook.com facebook