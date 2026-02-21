Brock Lesnar torna a Raw | quale futuro per la Bestia?
Brock Lesnar torna a Raw, evento che ha sorpreso i fan. La sua presenza è stata annunciata sui social e confermata per lunedì alla State Farm Arena. La sua apparizione potrebbe cambiare gli equilibri della federazione, considerando le recenti tensioni con altri wrestler. I tifosi attendono di scoprire quale ruolo avrà questa volta la Bestia nel prossimo episodio. La sua presenza crea già grande attesa tra gli appassionati di wrestling.
Un annuncio condiviso sui social conferma la presenza di Brock Lesnar alla State Farm Arena questo lunedì. Dopo un rientro stabile in questa stagione — seguito a una lunga assenza legata a vicende legali legate a Janel Grant — Lesnar continua a muovere gli assetti della federazione, intervenendo in appuntamenti chiave come Wrestlepalooza su ESPN e i WarGames di Survivor Series. La conferma ufficiale amplifica una puntata già attesa, inserita in un periodo di grande intensità narrativa. Le ultime uscite hanno visto Lesnar al centro di incontri e storyline che alimentano l’interesse del pubblico, con l’obiettivo di imprimere una direzione decisiva ai prossimi appuntamenti di stagione.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Brock Lesnar torna a sorpresa all'Elimination ChamberBrock Lesnar ha fatto un ritorno a sorpresa durante l’Elimination Chamber, sorprendendo i fans e i lottatori presenti.
Brock Lesnar rips his pants after an F-5
