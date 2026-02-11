Brock Lesnar torna in WWE | annunciato il suo ritorno
La WWE annuncia il ritorno di Brock Lesnar. Il wrestler sarà presente a Raw ad Atlanta tra una settimana. L’annuncio ha sorpreso i fan, che aspettano di vederlo di nuovo sul ring. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri della serata.
JUST ANNOUNCED! The Beast Brock Lesnar LIVE at Raw in Atlanta ONE WEEK from Monday! si profila una nuova fase della strada verso wrestlemania, con brock lesnar che torna a occupare i riflettori della programmazione televisiva della WWE. dopo una prestazione notevole al Royal Rumble Premium Live Event, The Beast è atteso per un nuovo intervento su raw, trasmesso in diretta dalla state farm arena di atlanta, georgia. la WWE ha reso noto l’intervento live di lesnar a raw nell’episodio in programma a atlanta per il 23 febbraio, confermando la presenza di The Beast in televisione una settimana dopo l’inizio della settimana lavorativa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Brock Lesnar WWE
WWE: Brock Lesnar troppo “ruthless” !?
WWE: Clamoroso turn in vista per Brock Lesnar?
L'attenzione dei fan WWE si concentra sui possibili cambiamenti di ruolo di Brock Lesnar in vista di WrestleMania 42.
Brock Lesnar Entrance: WWE Raw at MSG, November 17, 2025
Ultime notizie su Brock Lesnar WWE
Argomenti discussi: Rumors sui piani di Brock Lesnar per WrestleMania 42 in vista dell'evento del 2026; WWE: Piani incerti per Brock Lesnar dopo la Royal Rumble; Brock Lesnar sbaglia alla Royal Rumble, la reazione della WWE; Una stella della WWE chiede a Triple H di affrontare Brock Lesnar con l'F-5.
Rumors di backstage sullo stato di Brock Lesnar in WWE per WrestleMania 42I piani di Brock Lesnar per WrestleMania 42 rimangono incerti mentre la WWE sta valutando diverse opzioni per i match dietro le quinte. worldwrestling.it
Novità importanti su Brock Lesnar in vista della Royal RumbleDopo moltissime indiscrezioni, Brock Lesnar ha voluto spegnere le indiscrezioni sulla sua presenza alla Royal Rumble ... spaziowrestling.it
Brock Lesnar sbaglia alla Royal Rumble, la reazione della WWE #WWE #BrockLesnar #RoyalRumble - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.