Marisa Laurito lascia il Trianon tra le lacrime | Ho dato tutto |VIDEO

Marisa Laurito si congeda dal Teatro Trianon Viviani dopo sei anni di direzione, visibilmente emozionata e con gli occhi lucidi. Nel giorno del suo addio, ha organizzato un evento per salutare il pubblico e le persone che l’hanno supportata durante il suo mandato. La cantante e attrice ha dichiarato di aver dato tutto in questi anni e di aver voluto condividere l’ultimo giorno con chi le è stato vicino.

Marisa Laurito ha gli occhi lucidi nel giorno in cui lascia la direzione del Teatro Trianon Viviani. Il suo mandato, sei anni, è scaduto e lei ha voluto organizzare una giornata per salutare chi l'ha sostenuta in questa cavalcata. Parla con la grinta di sempre, si ferma di tanto in tanto, rallentata dalla commozione per un luogo in cui “.lascerò un pezzo di cuore”. Oltre 400 spettacoli presentati, 20 produzioni autonome, ospiti illustri sia nazionali che internazionali. È questo il bilancio della grande attrice napoletana alla guida del teatro di Forcella. Senza dimenticare il ruolo sociale, le battaglie, le marce: “Abbiamo tagliato ciocche di capelli in solidarietà alle proteste in Iran e abbiamo dipinto di giallo e blu il palco quando è stata invasa l'Ucraina” ricorda. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

