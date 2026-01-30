La partita di domenica sera all’Olimpico ha lasciato il segno su Alexis Saelemaekers. L’attaccante belga, tornato in campo, ha subito i fischi dei tifosi della Roma e ha detto di aver dato tutto senza riuscire a convincere. La sua reazione è stata di cuore spezzato, e il suo ritorno in maglia rossa ha acceso discussioni tra i supporter.

Il calcio, si sa, ha la memoria corta, ma quella di domenica sera all’Olimpico è stata una serata che Alexis Saelemaekers difficilmente dimenticherà. Non tanto per il risultato del campo, quanto per l’ accoglienza che il pubblico giallorosso gli ha riservato. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’esterno belga ha messo a nudo le sue emozioni, tra il rammarico per una rottura rumorosa e la stima per il lavoro di Claudio Ranieri. L’accoglienza gelida dell’Olimpico. Il punto centrale dello sfogo di Saelemaekers riguarda il rapporto con la tifoseria. “ Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico “, ha ammesso senza giri di parole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Saelemaekers, il ritorno è un colpo al cuore: “Roma, i tuoi fischi fanno male. Ho dato tutto”

Alexis Saelemaekers torna a parlare dei fischi all’Olimpico.

