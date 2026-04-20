Brigitte Nielsen a Belve la lotta contro l’alcol e come è finita nella black list di Hollywood | Stallone? A letto era più un coniglio… – Il video

Durante un’intervista andata in onda il 21 aprile, un’attrice ha parlato apertamente della sua esperienza di lotta contro l’alcol e del suo rapporto con alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Ha anche svelato dettagli sul suo passato, tra cui il fatto di essere stata inserita in una lista nera di Hollywood. Le sue dichiarazioni sono state accompagnate da commenti diretti e senza filtri, suscitando immediatamente attenzione.

«Stallone? A letto era più un coniglio.». Inizia con un fendente l’intervista di Brigitte Nielsen a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 21 aprile alle 21.20 su Rai2. L’attrice e modella danese, simbolo assoluto della bellezza anni ’80, non si è risparmiata, offrendo un ritratto inedito e a tratti brutale della sua vita privata e professionale, a partire dal turbolento legame con Sylvester Stallone. «Mi ha distrutto la carriera». Il matrimonio con la star di Rambo e Rocky, durato appena 19 mesi, viene descritto da Nielsen come un incubo iniziato già durante la prima notte di nozze: « Terribile, una cosa che non dimenticherò mai.🔗 Leggi su Open.online

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I prossimi ospiti di #Belve sono Elettra Lamborghini, Brigitte Nielsen e Shiva. x.com

Cinemotore svela un’altra protagonista di Belve: Brigitte Nielsen. Tra le interviste registrate ma non ancora andate in onda ci sono, come già rivelato, altri sei nomi. Cinemotore, che ha già anticipato alcuni ospiti di Belve non ancora trasmessi — tra cui Giulia M - facebook.com facebook