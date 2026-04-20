Bretella del Rubicone | 1,7 milioni per sbloccare la nuova viabilità

La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato le procedure per affidare i lavori di adeguamento del cavalcaferrovia sulla Strada Provinciale 14, lungo la Bretella del Rubicone. La spesa prevista per i lavori è di circa 1,7 milioni di euro. L’intervento riguarda il miglioramento della viabilità e l’adeguamento della struttura al traffico attuale. La conclusione dei lavori è prevista entro i prossimi mesi.

La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia sulla Sp 14, lungo la cosiddetta Bretella del Rubicone. L’intervento, che mira a rendere finalmente pienamente operativa la nuova viabilità tra la Via Emilia e l’autostrada A14, prevede un investimento di 1,7 milioni di euro e punta alla consegna definitiva dell’infrastruttura nel 2027. Il punto focale dell’opera si trova al chilometro 93+402 della linea ferroviaria che collega Bologna e Rimini, nel territorio del comune di Gatteo. Si tratta di una struttura risalente ai primi anni Novanta che necessita oggi di un ammodernamento profondo per rispondere agli standard attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bretella del Rubicone: 1,7 milioni per sbloccare la nuova viabilità Notizie correlate 'Bretella del Rubicone', 1,7 milioni di euro per l'adeguamento del cavalcaferrovia: sarà pronta per il 2027La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato la procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento del cavalcaferrovia lungo la Sp 14 “Bretella del... Nuova bretella a Narni scalo, “rivoluzione” viabilità: tutte le modificheCome cambia il traffico con la realizzazione della strada di collegamento tra via Capitonese e la parte alta di via Tuderte Proseguono i lavori del... Contenuti e approfondimenti La provincia avvia la procedura per affidare i lavori del cavalcaferrovia sulla Bretella del RubiconeAl via la procedura, investimento di 1,7 milioni di euro per realizzare l’opera che si trova sulla bretella di collegamento tra la SS9 via Emilia a San Giovanni e il casello Valle del Rubicone Ope ... corrierecesenate.it Bretella del Rubicone. Aggiudicati i lavoriProsegue il cantiere per la realizzazione della bretella di collegamento tra la statale 9 Emilia da San Giovanni in Compito località di Savignano sul Rubicone e il casello dell’A14 Valle del Rubicone ... ilrestodelcarlino.it