Brescia il Senato sostiene il riscatto sociale | festa per Lautari

A Pozzolengo, in provincia di Brescia, oltre mille persone si sono radunate per Lautari in Festa 2026, un evento che si è svolto presso la Tenuta Borgo La Caccia. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale nella celebrazione dedicata al riscatto sociale, organizzata con l’obiettivo di promuovere valori e tradizioni del territorio. La partecipazione si è concentrata principalmente sulla presenza di cittadini e appassionati dell’evento.

Oltre mille persone si sono riunite a Pozzolengo, nel territorio della provincia di Brescia, per partecipare alla celebrazione di Lautari in Festa 2026 presso la Tenuta Borgo La Caccia. L’evento ha la partecipazione di famiglie, volontari, educatori e giovani inseriti nei programmi di recupero, trasformando una giornata di festa in un momento di visibilità istituzionale per il modello di reinserimento sociale promosso dalla comunità. L’impegno del Senato per il sostegno alle comunità di recupero. La rilevanza nazionale dell’iniziativa è stata sottolineata dalla presenza del presidente del Senato, La Russa, che ha voluto manifestare la vicinanza delle istituzioni al lavoro svolto nella struttura bresciana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, il Senato sostiene il riscatto sociale: festa per Lautari Notizie correlate Lautari in Festa 2026, Ignazio La Russa in prima linea: comunità, istituzioni e rinascita al centro dell’eventoA Pozzolengo, in provincia di Brescia, la Comunità Lautari ha celebrato “Lautari in Festa 2026” nella cornice della Tenuta Borgo La Caccia, dando... Leggi anche: Musica e cuore a Primiero: l’orchestra che sostiene il sociale