A Pozzolengo, nella provincia di Brescia, si è svolta la manifestazione “Lautari in Festa 2026” presso la Tenuta Borgo La Caccia. L’evento ha visto la partecipazione della Comunità Lautari e di rappresentanti istituzionali, tra cui il ministro della Difesa. La giornata ha coinvolto il pubblico locale e ha posto l’accento sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e il percorso di rinascita della comunità.

A Pozzolengo, in provincia di Brescia, la Comunità Lautari ha celebrato “Lautari in Festa 2026” nella cornice della Tenuta Borgo La Caccia, dando vita a una giornata che ha unito partecipazione popolare e attenzione istituzionale. L’iniziativa ha richiamato oltre mille persone, tra ragazzi impegnati nei percorsi di recupero, famiglie, educatori e volontari, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti per la comunità. Non solo una festa, ma un momento pubblico di racconto e testimonianza; un’occasione per mostrare da vicino un modello che mette al centro la persona, il reinserimento sociale e il valore delle relazioni. Un’esperienza radicata sul territorio, ma ormai riconosciuta anche su scala nazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lautari in Festa 2026, Ignazio La Russa in prima linea: comunità, istituzioni e rinascita al centro dell’evento

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