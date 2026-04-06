Musica e cuore a Primiero | l’orchestra che sostiene il sociale
L’Orchestra della Speranza terrà un concerto gratuito sabato 11 aprile alle 20.45 presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero. Lo spettacolo, intitolato Sinfonia della Solidarietà, ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a enti assistenziali della zona. L’evento coinvolgerà musicisti che si esibiranno in una serata dedicata alla solidarietà e al sostegno sociale.
L’Orchestra della Speranza si esibirà sabato 11 aprile alle 20.45 presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero con lo show denominato Sinfonia della Solidarietà, un evento gratuito volto a raccogliere fondi per enti assistenziali locali. La serata prevede una durata complessiva di due ore e si configura come un punto di intersezione tra il mondo della musica, le autorità istituzionali e il settore del volontariato. L’accesso al pubblico non prevede alcun costo, ma l’intera somma derivante dalle offerte dei presenti sarà destinata a due realtà del territorio: la cooperativa Laboratorio Sociale di Primiero e l’associazione di volontariato La Formica ODV, entrambe attive nel supporto e nell’integrazione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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