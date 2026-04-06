L’Orchestra della Speranza terrà un concerto gratuito sabato 11 aprile alle 20.45 presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero. Lo spettacolo, intitolato Sinfonia della Solidarietà, ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a enti assistenziali della zona. L’evento coinvolgerà musicisti che si esibiranno in una serata dedicata alla solidarietà e al sostegno sociale.

L’Orchestra della Speranza si esibirà sabato 11 aprile alle 20.45 presso l’Auditorium Intercomunale di Primiero con lo show denominato Sinfonia della Solidarietà, un evento gratuito volto a raccogliere fondi per enti assistenziali locali. La serata prevede una durata complessiva di due ore e si configura come un punto di intersezione tra il mondo della musica, le autorità istituzionali e il settore del volontariato. L’accesso al pubblico non prevede alcun costo, ma l’intera somma derivante dalle offerte dei presenti sarà destinata a due realtà del territorio: la cooperativa Laboratorio Sociale di Primiero e l’associazione di volontariato La Formica ODV, entrambe attive nel supporto e nell’integrazione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e cuore a Primiero: l’orchestra che sostiene il sociale

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